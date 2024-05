Przegląd tygodnia z 19.05.2024 w Głuchołazach. Najważniejsze wydarzenia od 12.05 do 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Maria Oleksiewicz wzięła udział w szóstej edycji „Sanatorium Miłości”, a co więcej, została okrzyknięta królową turnusu. Sympatyczna seniorka programu TVP zdradziła, że zajmowała się w życiu wieloma biznesami. Nie bez powodu przylgnęły do niej takie określenia, jak „królowa wędlin” czy też „kaszanka”.

Pętla wokół Jeziora Nyskiego to popularny szlak turystyki rowerowej. Od tej pory cykliści nie będą musieli już płacić za przejazd przez Nyską Riwierę.

Turyści planujący wyprawę na Pradziada muszą liczyć się z utrudnieniami. Od 13 maja do 10 września droga z parkingu Hvězda niedaleko Karlovej Studanki do hotelu Ovčárna pod szczytem Pradziada jest częściowo zamknięta. Prowadzone są tam prace remontowe, które ograniczają ruch pojazdów.

Na drodze z Ujeźdźca do Dziewiętlic w gminie Paczków na zlecenie władz powiatu nyskiego firma wycięła prawie 300 dorodnych topoli. Zrobiono to już w okresie lęgowym ptaków.

Ruszają egzaminy ósmoklasistów. To ich wyniki decydować będą później w dużej mierze o tym czy uczniowie zostaną przyjęci do szkół, o których marzą. W tym artykule prezentujemy ranking najlepszych liceów w województwie opolskim.

