Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Głuchołazy, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

Województwo małopolskie kojarzone jest przede wszystkim ze wspaniałymi zabytkami i zapierającą dech w piersiach przyrodą. Poznajcie historię kompleksu, który łączy wszystko, co najlepsze w regionie – mimo tych godnych pozazdroszczenia atutów spotkał go przygnębiający los. Czy lata świetności ma już za sobą?

Celina Lichnowska, pedagog i przedsiębiorca będzie startować w wyborach na burmistrza Nysy.

Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.

Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom benzynowym.