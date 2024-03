Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się w Głuchołazach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głuchołaz, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka Sobota w Górach Opawskich. Mieszkańcy i turyści poświęcili pokarmy przy kapliczce na Cichej Polanie”?

Przegląd tygodnia: Głuchołazy, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka Sobota w Górach Opawskich. Mieszkańcy i turyści poświęcili pokarmy przy kapliczce na Cichej Polanie Ponad pół tysiąca turystów i parafian przyszło święcic swoje wielkanocne pokarmy do Cichej Doliny w Pokrzywnej, w Górach Opawskich. Choć Wielka Sobota wypadła 30 marca, pogoda w górach jest majowa. 📢 W Głuchołazach powstał tymczasowy most. Przeprawa ma 10 metrów szerokości. Będą z niej mogli korzystać kierowcy oraz piesi Most tymczasowy w Głuchołazach czeka już na kierowców i jest gotowy na przejęcie ruchu. 📢 Dziś święconka wielkanocna. Święcenie pokarmów w Opolu i największych miastach regionu. Podajemy godziny i adresy parafii Tradycja święcenia pokarmów wielkanocnych odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił produkty, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Sprawdziliśmy godziny święconki w Opolu i w innych miastach w regionie.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oszustwo na "BLIK-a" w powiecie nyskim. Chcieli pomóc koleżance, a stracili pieniądze. Łącznie prawie 3 tysiące Ktoś włamał się na konto społecznościowe mieszkanki powiatu nyskiego, a potem rozsyłał do jej znajomych prośby o przesłanie kodu BLIK. Kilka osób niestety nie zweryfikowało otrzymanej wiadomości, bo chciały pomóc koleżance. Tak sprawca przestępstwa oszukał ludzi na kwotę ponad 3 tysięcy złotych.

📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy został zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Ludzie, którzy weszli do opuszczonego dworca, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. 📢 Dziwny incydent na drodze przed granicą polsko-czeską. Czescy kierowcy zatrzymali Polaka w ciężarówce. Doszło do awantury Polska ciężarówka została zatrzymana w ramach obywatelskiego ujęcia 2 kilometry przed granicą polsko-czeską w Głuchołazach. Wcześniej ciężarówka uszkodziła pojazd, który próbował zajechać jej drogę.

📢 Czarna kampania do samorządów. Do sądu wpłynęło już 14 spraw o ochronę dobrego imienia kandydatów Kampania wyborcza nie przebiera w słowach. W siedmiu gminach Opolszczyzny kandydaci do samorządów poczuli się obrażeni i pozwali do sądu swoich przeciwników. Niektórzy wolą dementować kłamstwa we własnym zakresie.

