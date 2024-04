Prasówka z całego tygodnia 7.04.2024 w Głuchołazach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Od marca tego roku 20 komend i komisariatów policji na Opolszczyźnie ma zamontowane telefony z bezpośrednim łączem do dyżurnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. To ma ułatwić interwencję rodzicom, zgłaszającym zaginięcie dziecka.

To była pracowita noc dla strażaków. Do rana we wtorek (2 kwietnia) wyjeżdżali aż do 23 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Najbardziej wiało w powiecie prudnickim.

W 69. roku życia i w 44. roku kapłaństwa zmarł ks. Edmund Sachta, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Żelaznej w dekanacie Opole-Szczepanowice. Pochodził z Gorzowa Śląskiego. Pogrzeb odbędzie się w tym tygodniu.

900 badań trzeźwości, 6 nietrzeźwych kierujących, 11 niegroźnych w skutkach zdarzeń drogowych – taki jest wstępny bilans tegorocznych świąt wielkanocnych.