Celina Lichnowska wystartuje w wyborach na burmistrza Nysy. Ma program "Od juniora, do seniora"

- Przez 10 lat nie znaleziono na to recepty. Jeśli się buduje zakład, w którym pracują osoby spoza Nysy i oni dojeżdżają do siebie do domu, to niewiele pieniędzy zostaje w Nysie. Dlatego trzeba znaleźć sposób, i mi się on klaruje, żeby te osoby zostawały w Nysie, żeby młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze rodziny, albo młode małżeństwa, wiązały swoją przeszłość z Nysą. Takie mam marzenia. Zapraszam wszystkich, którzy myślą tak samo jak ja – mówiła kandydatka.