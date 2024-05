Piotr Fitowski z Nysy kandydatem do Europarlamentu. Zapowiedział walkę m.in.: z wykluczeniem komunikacyjnym

M.in. o dostępności komunikacji zbiorowej jako z najistotniejszych elementów współczesnej Polski mówił w Nysie, podczas swojej konferencji prasowej, Piotr Fitowski, kandydat Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego.

W Polsce wciąż bardzo dużo obywateli mieszka na wsiach i małych miastach i mają problem w życiu codziennym z dotarciem do pracy, szpitala, szkoły czy kina, bo większość inwestycji komunikacyjnych skupia się na łączeniu dużych miast i ich rozwoju.

- W ubiegłym roku Stowarzyszenie Kolej na Brzeg zbierało podpisy pod petycją do Marszałka Województwa Opolskiego o bezpośrednie połączenie między Nysą a Wrocławiem, ale została ona kilka dni temu odrzucona przez mojego konkurenta w wyścigu do Europarlamentu. Mam nadzieję, że nie z pośpiechu w pakowaniu rzeczy do Brukseli. Mieszkańcy Brzegu zostali na brzegu – powiedział w Nysie Piotr Fitowski, „dziewiątka” na liście Trzeciej Drogi.