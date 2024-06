Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Głuchołazy, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

W sobotę 1 czerwca Marek Biliński odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Wybitny muzyk, uznawany za jednego z pionierów polskiej muzyki elektronicznej, dołączył tym samym do grona najbardziej zasłużonych artystów na polskiej scenie muzycznej.

W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.