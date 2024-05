Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Głuchołazy, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. Coś dla siebie znajdą jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

Od Jarmarku Produktów Lokalnych rozpoczęły się Dni Nysy. Święto Miasta potrwa do niedzieli, a w tym roku mieszkańcy będą bawili się w dwóch lokalizacjach: w Rynku i pod Halą Nysa. Muzyczne gwizdy to: Horyzont, Elektryczne Gitary, Patrycja Markowska i Margaret.

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.

Mateusz Waligóra, podróżnik z Nysy stanął dziś na szczycie Mount Everest, kończąc tym samym swój niezwykły projekt pod hasłem „Na dach świata z poziomu oceanu”.

Paweł Szymkowicz po 25 latach zrezygnował z prezesowania Towarzystwu Przyjaciół Głuchołaz, bo wygrał wybory na burmistrza miasta. Zastąpi go Roman Gąsior.