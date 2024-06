Czerwiec w Głuchołazach: Przegląd prasy z maja 2024 w Głuchołazach, najważniejsze informacje miesiąca

W środę (29 maja), tuż przed godziną 9.15 do Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie, że na drodze wojewódzkiej numer 411, w miejscowości Bodzanów (gmina Głuchołazy) doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów.

Kolejny raz potwierdza się, że najbardziej szanujemy tych, którzy ratują ludzi. Dlatego na największą sympatię w Polsce mogą liczyć strażacy. Za to lekarze ścigają się w rankingu poważanych zawodów z pielęgniarkami. Z badania wiadomo też, które profesje w Polsce nie cieszą się sympatią. Zobaczcie, które zawody są cieszą się największym szacunkiem.

Od Jarmarku Produktów Lokalnych rozpoczęły się Dni Nysy. Święto Miasta potrwa do niedzieli, a w tym roku mieszkańcy będą bawili się w dwóch lokalizacjach: w Rynku i pod Halą Nysa. Muzyczne gwizdy to: Horyzont, Elektryczne Gitary, Patrycja Markowska i Margaret.

Wykluczenie komunikacyjne, bezpieczeństwo i elektryfikacja sieci kolejowych – to główne postulaty Piotra Fitowskiego, kandydata Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego.

Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR przyznawany jest od 2008 roku. - W tym roku tytuł zostanie przyznany kilku osobom – mówi Daniel Palimąka starosta nyski.

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.

Paweł Szymkowicz po 25 latach zrezygnował z prezesowania Towarzystwu Przyjaciół Głuchołaz, bo wygrał wybory na burmistrza miasta. Zastąpi go Roman Gąsior.