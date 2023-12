Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Głuchołazach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Głuchołazy, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Od piątku (1 grudnia) na Opolszczyźnie występują intensywne opady śniegu. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne. Najtrudniej jest na południu regionu, ale wszystkie trasy są przejezdne. Na drogach cały czas pracują służby.

Hejt w sieci stał się normą XXI wieku - anonimowość, jaką daje Internet to żyzna gleba, na której wyrastają zatrważające ilości nienawistnych, mających zadać ból lub wywołać wstyd w odbiorcy komentarzy. Nie ma co się łudzić, że hejt zniknie z sieci jak za dotknięciem magicznej różdżki. To jednak nie oznacza, że nie mamy mocy, by siłę hejtu znacząco zredukować, o czym przekonuje Fundacja SEXEDPL i T-Mobile Polska w swojej kampanii #HEJTOUT. Celem akcji #HEJTOUT jest – w telegraficznym skrócie - wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, narzędzia i kompetencje, które znacząco redukują negatywne skutki psychologiczne doświadczania hejtu oraz uświadomienie dorosłych o istnieniu hejtu.