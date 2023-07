Lipiec 2023 w Głuchołazach: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Głuchołaz najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „30 czerwca finał Miss Polonia 2023. Jedna z 20 finalistek zdobędzie tytuł najpiękniejszej Polki. Poznaj je wszystkie [ZDJĘCIA]”?

Przegląd czerwca 2023 w Głuchołazach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 30 czerwca finał Miss Polonia 2023. Jedna z 20 finalistek zdobędzie tytuł najpiękniejszej Polki. Poznaj je wszystkie [ZDJĘCIA] Wielki finał Miss Polonia 2023 zostanie zorganizowany w piątek (30 czerwca) w w Zakopanem. Wybory najpiękniejszej Polki można oglądać na żywo w od 20:10 w TVP2. Poznajcie 20 finalistek, jedna z nich założy koronę najpiękniejsze Polki A.D. 2023. 📢 Long bob to wygodna i modna fryzura na lato. Zobacz, czy tobie będzie pasowała? Od lat jej wierną fanką jest Grażyna Szapołowska Long bob to jedna z najmodniejszych fryzur wszech czasów. Jest to dłuższa wersja boba. To cięcie jest wyjątkowo korzystne dla dojrzałych kobiet – odmładza i podkreśla kości policzkowe. Dobrze o tym wie Grażyna Szapołowska, która bryluje na ściankach właśnie w tym uczesaniu. Long bob występuję w wielu wariantach. Pięknie się prezentuje w wersji falowanej, z grzywką i w różnych odcieniach. Zobacz, komu będzie pasowało to uczesanie i jak wygląda.

📢 Za nami 27. piesza pielgrzymka Głuchołazy - Bardo. Pątnicy chcą brać przykład ze świętych Choć po 1945 roku pielgrzymka parafialna z Głuchołaz do Barda odbyła się po raz 27, to tradycje pątnicze mieszkańców Głuchołaz do tego bardzo popularnego niegdyś na całym Śląsku sanktuarium sięgają średniowiecza. Tegorocznym motywem przewodnim głuchołaskiej pielgrzymki było wezwanie do naśladowania świętych, szczególnie św. Jana Pawła II.

Prasówka lipiec Głuchołazy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Seks na murach obronnych w Opolu. Kolejna surowa kara dla kochanków, policja była bezlitosna. Seks w miejscu publicznym jest karalny Najpierw ktoś nagrał serię filmików, jak para uprawia seks w rożnych pozycjach na zabytkowych murach obronnych w Opolu, tuż obok katedry opolskiej. Policja jeszcze w ten sam dzień ustaliła, że bohaterami filmu była 34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek. Funkcjonariusze zatrzymali ich i surowo ukarali za uprawianie seksu w miejscu publicznym.

📢 Memy na wakacje 2023. Wielkie odpoczywanie oficjalnie rozpoczęte! Te memy rozbawią was do łez! W końcu na dobre rozpoczęły się wakacje! Tego momentu wyczekiwali z utęsknieniem od wielu dni uczniowie i nauczyciele. Czas zrzucić plecaki i cieszyć się upragnionym latem, słońcem, podróżami, zabawami i nicnierobieniem! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was galerie najśmieszniejszych memów o początku wakacji. 📢 Piotr Bobak w 10 dni pokonał Główny Szlak Sudecki promując ideę adopcji bezdomnych zwierząt i schronisko w Konradowej „Uszy do góry” to akcja usportowionego sekretarza gminy Nysa, który w ciągu 10 dni pokonał 444 kilometry maszerując Głównym Szlakiem sudeckim, aby pomóc w znalezieniu domu dla Braci Mniejszych z lokalnego przytuliska w Konradowej. 📢 Te urocze psy i koty szukają nowego domu. Opolanie oddadzą je za darmo W naszym regionie nadal jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Postanowiliśmy przejrzeć popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 15 miejsc w województwie opolskim, które musisz zobaczyć w wakacje. To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj piętnaście miejsc, które warto zobaczyć w te wakacje. 📢 Oto kobiety poszukiwane m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie są, zgłoś to Dziś prezentujemy galerię ze zdjęciami 37 kobiet poszukiwanych przez opolską policję m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Uwaga! Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.

📢 Nowe świadectwa szkolne w 2023 roku. Wiemy, co się zmienia. Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Minister edukacji podpisał rozporządzenie ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Wiemy, jakie są najważniejsze zmiany w tym zakresie. Czy nowe świadectwa pojawią się już na zakończeniu roku szkolnego 2022/2023? Rozporządzenie weszło w życie 17 czerwca 2023 roku. Obowiązują jednak regulacje przejściowe.

📢 Dzień Sportu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Uczniowie rywalizowali w pięciu konkurencjach Jak co roku, tuż przed wakacjami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie zorganizowano Dzień Sportu. Ta doroczna impreza podczas której uczniowie mierzą się w kilku konkurencjach dobrze się bawiąc i promując zdrowy tryb życia.

📢 Najlepsze kąpieliska i baseny w województwie opolskim. Już wkrótce rozpoczęcie sezonu. Sprawdźcie kiedy? Zbliżają się wakacje, a dni są coraz cieplejsze. To dobra okazja aby pomyśleć o wypoczynku nad wodą. Przygotowaliśmy listę kilkunastu kąpielisk i basenów na Opolszczyźnie, na które warto wybrać się w wolny dzień. 📢 Zlot volkswagenów garbusów, ogórków i bulików. Właścicielka żółtego garbusa wybrała się na dwa zloty [ZDJĘCIA] Co jest najlepszego w garbusie? Kierowca Garbusa nie spotyka się w ogóle z agresją na drodze. Wszyscy się uśmiechają na widok tego autka! - mówi Iwona Mirga z Olesna, która żółtym Garbusem jeździ od dwóch lat.

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu... na wesoło! Kto świętuje na własną rękę? Zobacz MEMY, dzięki którym będziesz płakać ze śmiechu. Międzynarodowy Dzień Seksu znajduje się liście świąt nietypowych i według kalendarza o takiej samej nazwie obchodzi się 7 czerwca. Wokół tego święta krąży wiele nieprawdziwych informacji, w związku z czym wiele osób traktuje go z przymrużeniem oka. Przyłączając się do tej słusznej grupy zebraliśmy dla was najlepsze memy inspirowane Międzynarodowym Dniem Seksu. Można popłakać się ze śmiechu!

