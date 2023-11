Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Głuchołazach?

Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 19.10.2023.

26-letni kierowca z Czech w terenie zabudowanym w Kałkowie w ogóle nie zamierzał zwolnić. Więc zatrzymała go policja. Kara była bardzo surowa.

Prasówka listopad Głuchołazy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.