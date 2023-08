Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Głuchołazach. Czy jesteś na bieżąco?

Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 1.08.2023.

Barbie to jeden z największych kinowych hitów tego roku. W sieci pojawiła się strona, która za pomocą sztucznej inteligencji pokazuje, jak mógłby wyglądać każdy z nas jako jedna z popularnych lalek. Można to sprawdzić całkowicie za darmo. Zobacz przykładowe, wygenerowane obrazy i gdzie sprawdzić, jak wyglądałbyś jako lalka Barbie.

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Prasówka sierpień Głuchołazy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie.