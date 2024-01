Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Głuchołazach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Zagadki matematyczne lubią zarówno dorośli, jak i dzieci. To prosty sposób, żeby pobudzić do działania mózg i poćwiczyć logiczne myślenie. Dzisiaj prezentujemy zadanie, które mogłoby być wyjęte z podręcznika do matematyki dla szkół podstawowych. Choć wydaje się ono banalnie proste, nie każdy jest w stanie poprawnie je rozwiązać. Internauci mają problem z obliczeniem wyniku. Co sprawia, że tak wielu ludzi się myli? Pokazujemy, jak rozwiązać to zadanie.

Niskie temperatury to trudny czas przede wszystkim dla osób bezdomnych i ubogich. Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka. Okazywana pomoc może mieć różne wymiary. Warto wiedzieć nie tylko, jak pomóc bezdomnemu, ale też być wrażliwym na osoby żyjące w naszym otoczeniu, szczególnie starsze i samotne.