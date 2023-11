Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Głuchołazy, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

Miód rzepakowy, gryczany czy lipowy są dobrze znane. Miód fasolowy jednak do nich nie należy, a szkoda, bo jest on naszym dziedzictwem narodowym i wizytówką Roztocza, gdzie powstaje. Jego wyjątkowość tkwi w tym, że ma on wiele cennych właściwości zdrowotnych, oryginalny smak, a także jest wpisany na listę polskich produktów tradycyjnych. Miód fasolowy stosuj w czasie przeziębienia, problemów trawiennych i osłabienia. Sprawdzi się również jako kosmetyk. Poznaj wszystkie jego właściwości.