Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 w Głuchołazach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Nawet jeśli ktoś dopiero teraz postanowił zatankować, cena paliwa nie powinna go przerazić. Do tego kilka złowionych promocji tuż przed świętami, ekonomiczna jazda i tani wyjazd na cmentarze stanie się faktem. Sprawdzamy, jak radzą sobie Polacy.

1 listopada to popularny czas zbierania datków na szczytne inicjatywy. Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Głuchołazy, Opole, Kluczbork – w tych opolskich miastach spotkamy na cmentarzach wolontariuszy z puszkami. Na co zbierają pieniądze? Opisujemy najważniejsze i najpopularniejsze opolskie kwesty.

W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie całe opolskie osiedle Wojska Polskiego powstałoby w 15 dni! Brzmi to zaskakująco, ale to tylko dowód na to, że można budować szybko i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe Polaków. A te są niemałe, bo luka mieszkaniowa może wynosić co najmniej milion lokali.

Z każdym rokiem coraz śmielej organizowane są w wielu miejscach Polski wydarzenia nawiązujące do Halloween. Odpowiedzią na to są cieszące się rosnącą popularnością bale wszystkich świętych. Ich inicjatorzy przekonują, że chcą promować radość i życie, nie śmierć. Kilka takich inicjatyw regularnie odbywa się na Opolszczyźnie. Część z nich w wigilię uroczystości wszystkich świętych, czyli 31 października.