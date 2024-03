Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Głuchołazy, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Przegląd tygodnia: Głuchołazy, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. [9.03.2024]

Słodko-kwaśna sałatka z ogórków kiszonych i buraczków to pyszny dodatek do obiadu. Zrobisz ją w kwadrans, z zaledwie czterech składników. Dodaję do niej jabłko i czerwoną cebulkę, dzięki czemu sałatka nabiera wyrazistości. Wypróbuj to połączenie i przekonaj się, jakie jest smaczne.