Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Głuchołazach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Głuchołazy, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

Zostały już tylko dwa dni do finału Miss Universe, czyli wyborów najpiękniejszej kobiety świata. W dalekim Salwadorze Angelika Jurkowaniec z Namysłowa przygotowuje się do konkursu, który wyłoni najpiękniejszej kobiety świata. Piękna mieszkanka Namysłowa najpierw została Miss Polski, a teraz powalczy o tytuł Miss Universe.