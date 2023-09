Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Głuchołazy, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głuchołaz, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 17.09.2023”?

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 17.09.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 XXVII Pielgrzymka Narodów 2023. Polacy, Czesi i Niemcy od 27 lat modlą się wspólnie w Zlatych Horach. W tym roku był biskup z Ukrainy Pielgrzymka narodów to coroczne wydarzenie religijne gromadzące wiernych Polaków, Czechów i Niemców. Każdego roku kilkuset pątników odwiedza górskie sanktuarium maryjne, zwane popularnie "Maria hilf" lub "Panna Maria Pomocna". W 2023 roku pielgrzymom towarzyszyło aż trzech biskupów, w tym duchowny z Ukrainy. Kazanie wygłosił bp Rudolf Pierskała przypominając najważniejsze cechy Kościoła katolickiego.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 16.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 26-letnia rowerzystka została potrącona w Opolu przez samochód na oznakowanym przejeździe dla rowerzystów 81-letni kierowca mercedesa nie zauważył 26-letniej rowerzystki wjeżdżającej na przejazd. Uderzył w nią z dużą siłą. Kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala.

📢 17-letnia Sandra Wyrembak z liceum w Praszce została mistrzynią świata w taekwon-do Licealistka z Praszki wywalczyła złoty medal Światowych Igrzysk Taekwon-do ITF w Seulu w Korei Południowej w konkurencji walk light-contact. Sandra Wyrembak ma dopiero 17 lat i już została mistrzynią świata. Zobaczcie, jak powitano ją w rodzinnej wiosce. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Oto kandydaci do Sejmu z województwa opolskiego. Wszystkie listy w wyborach 2023. Głosowanie już 15 października W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów.

📢 Zlot motocyklowy Memento Mori. Tysiące motocyklistów przyjechało do Kuniowa. Były msza święta i tradycyjna parada pięknych maszyn Tysiące motocyklistów uczestniczyło w wydarzeniu pod nazwą „Memento mori”, które w niedzielę (10 września) po raz osiemnasty odbyło się w Kuniowie.

