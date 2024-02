Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Głuchołazach? Bądź na bieżąco

W czterech miejscach na Opolszczyźnie zagościł projekt „Apteczka na szlaku”. Specjalne skrzynki z cennym w razie nagłego zdarzenia wyposażeniem zamontowano na Głównym Szlaku Sudeckim. To jeden z dwóch – obok beskidzkiego – najdłuższych pieszych szlaków w polskich górach.

Kto z nas nie lubi memów? Wyjątkowo popularne są natomiast te o sportowcach. Wszyscy znamy przecież "Gówniare z paletkom", żarty z Arkadiusza Milika czy humorystyczne obrazki z Robertem Lewandowskim. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu.

W czasach gdy ceny własnego „M” w aglomeracjach szybują do góry Nysa wciąż jest miastem, które ma do zaoferowania mieszkania w przystępnych cenach.

Małgorzata Zajączkowska znana z wielu polskich seriali aktorka może się pochwalić również sukcesem poza granicami kraju. Grała u największych reżyserów takich jak Paul Mazursky, Woody Allen, a słynna aktorka Glenn Close zaprosiła ją osobiście do serialu „Rodzina Sary. Anons". W Polsce grała u Krzysztofa Zanussiego, Barbary Sass i Andrzeja Wajdy. Jak wyglądał jej kariera i życie prywatne? Zobacz.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ponad 300 zawodników wzięło udział w Opolskim Biegu „Policz się z cukrzycą”. Odbywał się on w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wystawa "Nysa mieszczańska" w Muzeum Powiatowym, która prezentuje wyniki badań archeologicznych prowadzonych na ulicy Kramarskiej jest wydłużona do 17 lutego. Na niewielkiej działce odnaleziono półtorej tony artefaktów. To znalezisko na skalę światową!

Jezioro Nyskie prezentuje się niesamowicie o każdej porze roku. Szczególnie piękne jest zimą, gdy plaża i okolica są pokryte śniegiem, a tafla jeziora jest skuta lodem. Może to dlatego, że zimowa sceneria ostatnio trudna do zaobserwowania.

To jedno z ostatnich na Opolszczyźnie stowarzyszeń obywatelskich, wspierających rozwój swojej miejscowości. Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz obchodziło 35-lecie działalności. Turystyczne miasto dużo zawdzięcza „przyjaciołom”.

Rynkowa ofensywa SsangYonga być może nie jest tak imponująca, jak innych producentów, ale konsekwencja i postęp jest widoczny i godny pochwały. Ostatnio producent pokazał dziennikarzom kolejny model w swoim portfolio – elektryczną wersję modelu Torres o nazwie EVX. Ile kosztuje koreańska nowość i czy zmiany ograniczyły się tylko do napędu?

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) są nowością w systemie polskiej oświaty. To zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży.

Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie.

Oszustwa na wypadek, „na wnuczka”, „na pracownika” banku to jedne z najbardziej perfidnych i podstępnych form oszustw ponieważ wykorzystują dobroć i zaufanie starszych osób. I choć wydawałoby się, że na temat tego okrutnego procederu powiedziano już wszystko to regularnie policja donosi o nowych przypadkach to typu wyłudzeniach.