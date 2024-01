Oszuści okradają seniorów z Nysy i okolic. Od połowy grudnia wyłudzono na trenie powiatu nyskiego blisko 400 tysięcy złotych

W ostatnich dniach do perfidnego oszustwa doszło w Otmuchowie. Ofiarą złodzieja padła seniorka, do której zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał kobietę, że jej środki są zagrożone i nakłonił do ich przekazania. Oszuści okradają seniorów z Nysy i okolic

- Otmuchowscy policjanci wczoraj (18 stycznia) zostali powiadomieni o skutecznym oszustwie dokonanym metodą „na policjanta”. 86-letnia mieszkanka Otmuchowa uwierzyła mężczyźnie, który miał „ochronić jej pieniądze” przed oszustwem. Po raz kolejny schemat działania był podobny: najpierw na telefon stacjonarny zadzwonił nieznany mężczyzna przedstawiając się funkcjonariusz Policji. Następnie podczas trwającej blisko 3 godziny rozmowy oszust przekonał starszą panią, że Policja prowadzi działania przeciwko oszustom i jej środki pieniężne są zagrożone – informuje st. sierż. Janina Kędzierska, rzecznik prasowy KPP w Nysie.

Oszust wypytał 86-latkę jaką sumę pieniędzy posiada. Nakłonił pokrzywdzoną do udania się do banku i wybranie całych oszczędności. Następnie do drzwi seniorki zapukała kobieta, która została wysłana po odbiór gotówki od seniorki. Mieszkanka Otmuchowa przekazała oszustom ponad 24 tys. zł.