To jest jakaś plaga! Kolejna seniorka padła ofiarą oszustwa na "wypadek"

W lutym w trzech gminach wchodzących w skład powiatu nyskiego odbywają się otwarte spotkania dla mieszkańców poświęcone temu co zrobić, aby nie dać się oszukać. Pierwsze takie spotkanie odbyło się już w Korfantowie. Kolejne zaplanowano na 15 lutego o godz. 18. w sali kina w „Podzamcze” w Otmuchowie oraz 16 lutego o godz. 18. w Muzeum Powiatowym w Nysie.

Oszustwa dokonywane na seniorach to jedne z najbardziej perfidnych i podstępnych form kradzieży ponieważ wykorzystują dobroć i zaufanie starszych osób.

- Typowy scenariusz polega na tym, że oszust dzwoni do osoby starszej, wydając się być osobą najbliższą. Często wykorzystuje emocje i prosi o pomoc finansową w związku z sytuacją kryzysową, taką jak wypadek samochodowy, problemy zdrowotne czy kłopoty z prawem. W konsekwencji osoba starsza, nie podejrzewając żadnego podstępu, przekazuje gotówkę osobie która po nią przychodzi – wyjaśnia st. sierż. Janina Kędzierska.

Przypomnijmy, że w styczniu do perfidnego oszustwa w Otmuchowie. Ofiarą złodzieja padła wówczas seniorka, do której zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał kobietę, że jej środki są zagrożone i nakłonił do ich przekazania.

Mieszkanka Otmuchowa przekazała oszustom ponad 24 tys. zł.

Szczególnie tragiczny pod tym kątem był także grudniowy, przedświąteczny weekend. Trójka mieszkańców powiatu nyskiego straciła wówczas blisko 320 tysięcy złotych!