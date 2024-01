Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Głuchołazach. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Głuchołaz najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA)”?

Przegląd grudnia 2023 w Głuchołazach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Życie rodzinne bywa trudne. Oto najlepsze memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają sieć 24.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Taca zbierana podczas pasterki wesprze Diecezjalną Fundację Ochrony Życia. Biskup Andrzej Czaja wystosował komunikat do wiernych Pomoc dzieciom, rodzicom, wspieranie adopcji - to niektóre z zadań, które realizuje Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia. Tradycyjnie taca zbierana podczas pasterek odprawianych w kościołach diecezji opolskiej zasili konto tej organizacji. Co konkretnie zorbiła fundacja w minionym roku? Biskup opolski Andrzej Czaja informuje o tym w specjalnym komunikacie.

Prasówka styczeń Głuchołazy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.

📢 Tak tanio nie było od dawna. Wykonawca bloku chce za metr kwadratowy mieszkania 5 tysięcy złotych. Czy to nowy trend w budowlance? Trzy firmy budowlane ubiegają się o umowę na wybudowanie bloku mieszkalnego w Głuchołazach. Najtańszy zaproponował cenę poniżej 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania „pod klucz”. Tak tanio nie było od dawna. 📢 Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty Lider zespołu Ich Troje odwiedził dzieci z domów dziecka z Bogacicy, Bąkowa i Lasowic Małych. Przywiózł im prezenty i zdradził, że sam wychował się w domu dziecka. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Kolejna grupa opolskich nauczycieli otrzymała awans na nauczyciela dyplomowanego. To ich najwyższy stopień zawodowy 76 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało dziś awanse na najwyższy stopień zawodowy – nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Na opolskie drogi wchodzi odcinkowy pomiar prędkości. Są kontrowersje dotyczące terminu Urządzenia systemowe zamontowano w powiatach głubczyckim oraz brzeskim. Przekroczenie tam średniej dozwolonej prędkości jazdy będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego. Informacje o terminie rozpoczęcia pomiarów są niejednoznaczne.

📢 Zdrojowy Jarmark Świąteczny w Głuchołazach. 10-letnia Faustyna rok temu uległa poważnemu wypadkowi i wymaga kosztownej rehabilitacji W następny weekend (16-17 grudnia) w Chatce Myśliwskiej w Głuchołazach odbędzie się I Zdrojowy Jarmark Świąteczny. Wydarzenie będzie miało charakter akcji charytatywnej na rzecz 10-letniej Faustyny. Rok temu dziewczynka podróżowała wraz z tatą i dwójką rodzeństwa autostradą A4. Niestety doszło do tragicznego wypadku z ofiarami śmiertelnymi. Walka o zdrowie Faustyny wciąż trwa.

📢 Zobacz na żywo galę finałową Miss Earth. Ewa Jakubiec ze Słupic rywalizuje o tytuł najpiękniejszej kobiety świata [WIDEO] O godz. 13:00 czasu polskiego rozpoczęła się gala finałowa konkursu piękności Miss Earth 2023. Transmisję na żywo z Wietnamu można oglądać również w serwisie Nto.pl. W finale Misss Earth 2023 startuje również Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy. W tym roku została oficjalnie najpiękniejszą Polką w konkursie Miss Polonia. 📢 Przysięga wojskowa w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. To już ostatnia w tym roku W sobotę (9 grudnia) w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej było kolejne w tym roku wielkie święto. Uczestnicy VIII turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę wojskową. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości. 📢 To prawdziwy skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Warta jest każde pieniądze To jedyny taki skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest najstarszą polską monetą. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze.

📢 Nowy rozkład jazdy PKP 2023/2024 na Opolszczyźnie. Nowe połączenia, ale także likwidacja pociągów na trasie Nysa - Wrocław Od najbliższej niedzieli (10 grudnia) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Polregio oraz PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec. Sprawdziliśmy najważniejsze zmiany. 📢 Ta spódnica to hit na sylwestra i karnawał. Wybrały ją Aneta Kręglicka i Grażyna Szapołowska. Co pasuje do srebrnej spódnicy? Przyciąga uwagę, pasuje na eleganckie wyjścia i do codziennych stylizacji. Srebrna spódnica to najmodniejsza propozycja na sylwestra i nadchodzący karnawał. Plisowana, z cekinami, długa lub mini – wszystko zależy od ciebie! Zobacz, co pasuje do srebrnej spódnicy i jak ją stylizować.

📢 Raj dla narciarzy. Jeseniki, Kotlina Kłodzka zapraszają na narty zjazdowe i na biegówki. W górach panuje piękna zima Tak dobrze nie było od wielu lat. W drugi weekend grudnia 2023 sezon narciarski rozpocznie większość ośrodków w najbliższych nam Jesenikach, ale także w polskich górach. Śniegu nie brakuje, na dodatek ciągle pada. 📢 Ślubowanie nowych policjantów w Opolu. To oni będą strzec naszego bezpieczeństwa. Poznaj nowych funkcjonariuszy Teraz mundurowi pojadą na półroczne szkolenie do szkoły policji w Pile, a po jej ukończeniu zasilą jednostki ma terenie województwa opolskiego. 📢 GŁUCHOŁAZY- złote ścieżki po unijne granty! Skąd wzięła się nietypowa nazwa miejscowości - Głuchołazy? Nazwa miasta powstała po wojnie, od czeskiego określenia hluche lazne, oznaczającego puste uzdrowisko. Podobno zazdrośni o dynamiczny rozwój uzdrowiska Czesi, nazywali je miastem pustych łaźni. Po wojnie ktoś przetłumaczył tę nazwę i tak już zostało. Dzisiaj miasto nie jest już uzdrowiskiem, ale dzięki unijnemu dofinansowaniu prężnie się rozbudowuje!

📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Który jest najbogatszy, a który ma najmniejszy majątek? Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu. 📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

