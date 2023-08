Prasówka z całego tygodnia 13.08.2023 w Głuchołazach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Biskup opolski wysłał ze szpitala nagranie wideo. W słowach skierowanych do wiernych dziękuje za wszelkie modlitwy o jego zdrowie i prosi o dalszą modlitwę w innych ważnych intencjach Kościoła. Kapłan zachęca do działania wspólnotowego i wskazuje dwa nadchodzące duże wydarzenia - odpust w Kamieniu Śląskim i pielgrzymkę piesza na jasną Górę.

Lato jest w pełni, a wakacje powoli zmierzają ku końcowi. Opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu kontroluje i częściowo podsumowuje wakacyjne wypoczynki dla dzieci i młodzieży. Wicekurator Artur Zapała porównuje odnotowane nieprawidłowości do sytuacji z minionych lat. Część wypoczynków jest finansowana lub współfinansowana przez kuratorium. W piątek (11 sierpnia) wicekurator odwiedził uczestników takiej kolonii odbywającej się w Głuchołazach.

Od 12 do 15 sierpnia w różnych miastach województwa opolskiego odbywać się będą pikniki wojskowe „Silna Biało-Czerwona”.

Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?

Państwowa Komisja Wyborcza wprowadziła nowe, wyższe stawki dla członków komisji wyborczych. Osoby zliczające głosy oraz czuwające nad prawidłowym przebiegiem tegorocznych wyborów zarobią nawet o 300 zł więcej niż dotychczas. Ile można zarobić za pracę w komisji wyborczej i jak tam dołączyć?

Województwo opolskie, będące najmniejsze w kraju, jest dla turystów najmniej atrakcyjnym regionem w Polsce. Tylko co setny turysta trafił akurat do nas. Mamy też najmniejszą bazę noclegową.