Tygodniowy przegląd prasy 6.08.2023: Głuchołazy, 30.07-5.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głuchołaz, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oni to zrobili. Kamery przyłapały mieszkańców Opolszczyzny. Ich zdjęcia znalazły się w sieci”?

Przegląd tygodnia: Głuchołazy, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oni to zrobili. Kamery przyłapały mieszkańców Opolszczyzny. Ich zdjęcia znalazły się w sieci Ci ludzie zostali przyłapani przez ukryte kamery. Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 📢 Horoskop finansowy na sierpień 2023. Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak 4.08.2023 HOROSKOP finansowy na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie sierpień w portfelach u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą. 4.08.2023.

📢 Opolski bank tlenu zakończył działalność. W szczytowym momencie z magazynu w Głuchołazach wywożono nawet 300 butli dziennie W czwartek (3 sierpnia) oficjalnie zakończono działalność opolskiego banku tlenu. Pojawienie się koronawirusa covid-19 wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem w szpitalach na tlen. Decyzją ministra zdrowia magazyny tego niezbędnego dla życia gazu utworzono w każdym województwie. Zapasy dla Opolszczyzny były magazynowane na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach.

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze pamiątki z Włoch. 14 rzeczy, które przypomną wam wakacje w słonecznej Italii. Są piękne, praktyczne i pyszne Wakacje we Włoszech to spełnienie marzeń wielu polskich turystów. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Na szczęście odpowiednio wybrane pamiątki z Włoch mogą sprawić, że nawet po powrocie do Polski możecie dalej czuć się jak w słonecznej Italii. Jakie przedmioty lub smakołyki z Włoch najlepiej zabrać ze sobą do domu? Które pamiątki z Italii są zarówno piękne, jak i praktyczne? Co najlepiej nadaje się na prezenty dla dzieci? Poznajcie 14 propozycji na najlepsze pamiątki z Włoch.

📢 Między nami sąsiadami. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 2.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 2.08.2023. 📢 Opolscy instruktorzy ZHR pełnili służbę na rzecz kombatantów. W rocznicę Powstania Warszawskiego otrzymali medale "Pro Patria" 1 sierpnia w Warszawie grupa druhen i druhów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została wyróżniona przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył harcerzom medale „Pro Patria”. W gronie uhonorowanych jest mocna reprezentacja opolskich instruktorów.

📢 Włóż zatyczki do uszu i tańcz na świeżym powietrzu! Poznaj 5 prostych sposobów na demencję Demencja to nie tylko zapominanie, gdzie leżą klucze. To poważne i uciążliwe schorzenie, które doskwiera też bliskim chorych. Choć nie ma leku na demencję, to pewne zmiany w stylu życia mogą pomóc zapobiec rozwojowi choroby i korzystnie wpłynąć na mózg. Poznaj 5 sposobów na demencję, które możesz wprowadzić do swojej codziennej rutyny już dzisiaj.

📢 Czarcia miotła może pojawić się na drzewie w twoim ogrodzie. Co zrobić i czym to w ogóle jest? Czarcia miotła to coś, co kojarzy się wyłącznie z baśniami, jednak istnieje naprawdę, a w dodatku może pojawić się w ogrodzie. Czarcie miotły można też spotkać w parkach i lasach. Wyjaśniamy, co to jest czarcia miotła, skąd się bierze i czy trzeba jej się obawiać. 📢 Joanna Brodzik nie liczy zmarszczek, ani kalorii. Poznaj sekret jej urody i figury. Zobacz aktorkę w naturalnej odsłonie Joanna Brodzik w tym roku skończyła 50 lat. Gwiazda zniknęła z telewizji, ale to nie oznacza, że porzuciła aktorstwo. Spełnia się zawodowo w teatrze i w dalszym ciągu zachwyca swoich fanów urodą i figurą. Zobacz, jak o siebie dba na co dzień.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością