Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Głuchołazach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do nietypowego zdarzenia doszło na zamku w Otmuchowie. Świadkowie dostrzegli mężczyznę, który spacerował po krawędzi murowanej balustrady na wieży widokowej Zamku w Otmuchowie.

Lato i malownicze górskie drogi. To magnes, który w czeskie Jeseniki przyciąga wielu motocyklistów z Opolszczyzny. Zbyt szybka jazda może ich jednak sporo kosztować.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim.

W Otmuchowie zakończyło się Lato Kwiatów. Impreza przyciągnęła do miasta tłumy. Zobacz galerię z tego wydarzenia i znajdź się na zdjęciach.