Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Głuchołazach. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dziś prezentujemy galerię ze zdjęciami 37 kobiet poszukiwanych przez opolską policję m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Uwaga! Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.

Turcja to od kilku lat jeden z najchętniej obieranych przez Polaków kierunków. Podczas sezonu tamtejsze kurorty pękają w szwach z powodu natłoku gości. Każdy z nich chce kupić coś, co będzie przypominało mu o udanym wypoczynku, toteż stoisk z pamiątkami jest tam co niemiara. Co przywieźć z Turcji? Zobaczcie pomysły na prezenty dla łasuchów, graczy i miłośników sztuki – dzięki tym pamiątkom na długo nie zapomnicie o wczasach.

Crossovery przestały być jedynie chwilową modą. Obecnie są one rozsądną i często wybieraną alternatywą dla tradycyjnych reprezentantów wielu segmentów. Podniesione zawieszenie stało się niezwykle pożądane, a w wielu przypadkach wręcz niezbędne. Dzisiaj porównamy dwa crossovery o wartości około 110-120 tysięcy złotych. Czy Dacia Duster w najwyższej wersji wyposażenia z napędem na cztery koła ma szansę konkurować z większym SsangYongiem Korando?