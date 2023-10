Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Głuchołazach?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego.

Martyna Wojciechowska – podróżniczka, dziennikarka, pisarka otrzymała w Głuchołazach Order Uśmiechu i została 1074 kawalerem lub raczej damą Orderu Uśmiechu. – Życzę wam, żebyście mieli skrzydła i latali wysoko – mówiła dzieciom w czasie uroczystości.