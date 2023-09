Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 31.08.2023.

Prasówka wrzesień Głuchołazy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do dziś nie udało się pobić przedwojennego czasu przejazdu na trasie z Opola do Berlina. Ekspres zwany "Latającym Ślązakiem" albo "Latającym pieronem" dojeżdżał do stolicy Niemiec w 3,5 godziny. Dziś potrzeba na to pięć godzin. Zobacz, jak wyglądał najszybszy pociąg, jaki jeździł po Opolszczyźnie.