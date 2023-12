Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Głuchołazy, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głuchołaz, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat”?

Przegląd tygodnia: Głuchołazy, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę. 📢 Świąteczna opieka zdrowotna na Opolszczyźnie. Gdzie uzyskać pomoc lekarza w czasie Bożego Narodzenia? Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, wyjątkowy czas w roku. Wiele osób spędzi te dni poza domem, dlatego przypominamy, gdzie w tym okresie można znaleźć pomoc medyczną.

📢 Tak tanio nie było od dawna. Wykonawca bloku chce za metr kwadratowy mieszkania 5 tysięcy złotych. Czy to nowy trend w budowlance? Trzy firmy budowlane ubiegają się o umowę na wybudowanie bloku mieszkalnego w Głuchołazach. Najtańszy zaproponował cenę poniżej 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania „pod klucz”. Tak tanio nie było od dawna.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nasi rodacy wracają na święta na Podkarpacie. Posłuchaj co mówią! [WIDEO] Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.

📢 Erupcja wulkanu na Islandii. Czy czekają nas zamknięte atrakcje turystyczne i odwołane loty? Na co musimy uważać? We wtorek wybuchł Fagradalsfjall, islandzki wulkan na półwyspie Reykjanes, wprowadzając zaniepokojenie wśród mieszkańców i turystów. To zjawisko natury przyciąga uwagę, jednak władze ostrzegają przed zbyt bliskim zbliżaniem się do miejsca erupcji. Czy to wydarzenie wpłynie na turystykę i podróże na Islandię? 📢 12 zagrożeń, które czyhają na ciebie w Boże Narodzenie. Nie pozwól im zepsuć świąt! Zobacz, jak się przed nimi ustrzec Święta Bożego Narodzenia są magiczne, ale mogą być też stresujące, a nawet… niebezpieczne! W ferworze przygotowań i podczas świętowania mogą się na nas czaić różne zagrożenia – w kuchni, przy stole czy też w głowie. Poznaj 12 potencjalnych świątecznych zagrożeń i przygotuj się na odparcie ataku.

📢 Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty Lider zespołu Ich Troje odwiedził dzieci z domów dziecka z Bogacicy, Bąkowa i Lasowic Małych. Przywiózł im prezenty i zdradził, że sam wychował się w domu dziecka. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

