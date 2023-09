Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Głuchołazach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głuchołaz, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek śmiertelny w Opolskiem. 33-letni motorowerzysta wjechał wprost pod koła opla na drodze w Gościejowicach”?

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oszustwo na amerykańską żołnierkę. 53-letni mieszkaniec Nysy stracił głowę i 200 tysięcy złotych! Samotna 34-letnia amerykańska żołnierka w stopniu kapitana, która chce zamieszkać w Polsce i ma 1,5 miliona dolarów. Wymarzona kandydatka na ukochaną? Gdyby w rzeczywistości nie była oszustem, który wyczyścił konto mieszkańca Nysy.

📢 200 nauczycieli z Opolszczyzny odebrało mianowanie na najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego We wtorek (29 sierpnia) 200 nauczycieli z całej Opolszczyzny odebrało akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Na Opolszczyźnie spaliła się turbina wiatrowa. Płonące elementy gondoli spadały z wysokości 50 metrów Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Maciowakrze na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Nie wykluczone, że jego przyczyną był piorun. 📢 Setki firm dają specjalne zniżki dla krwiodawców w ramach akcji "Dawcom w darze". Promocje również na Opolszczyźnie Poza ustawowymi zniżkami, krwiodawcy mają do dyspozycji cały wachlarz upustów na najróżniejsze usługi. „Dawcom w darze” to ogólnopolska inicjatywa gromadząca miejsca oferujące rabaty dla Honorowych Dawców Krwi. Są w niej także opolskie firmy. Oczywiście w idei honorowego krwiodawstwa nie są najważniejsze korzyści materialne dawców, ale warto wiedzieć, że wiele firm - dając specjalne oferty - docenia pomoc niesioną przez krwiodawców. Wraz z naszymi partnerami zachęcamy do udziału w akcji "Płynie w nas życie". Nie zwlekaj, dołącz do grona honorowych krwiodawców i pomagaj innym!

📢 Ślązacy nazywali go Latający Pieron. Przed wojną był jednym z najszybszych pociągów w Europie Do dziś nie udało się pobić przedwojennego czasu przejazdu na trasie z Opola do Berlina. Ekspres zwany "Latającym Ślązakiem" albo "Latającym pieronem" dojeżdżał do stolicy Niemiec w 3,5 godziny. Dziś potrzeba na to pięć godzin. Zobacz, jak wyglądał najszybszy pociąg, jaki jeździł po Opolszczyźnie. 📢 Wycieczki pociągiem w starym stylu. To idealna przygoda na zakończenie wakacji 2023. Odkryj urok podróży koleją w stylu retro Nadchodzący koniec wakacji 2023 to doskonała okazja do odkrycia uroków Polski w nietypowy sposób. Już w pierwszy weekend września, miłośnicy podróży i kolei będą mieli szansę doświadczyć wyjątkowej atmosfery podróży starymi pociągami. Podczas niezapomnianej podróży w czasie pociągi przewiozą pasażerów przez malownicze tereny.

📢 Grażyna Torbicka w czarnym kombinezonie i Marzena Rogalska w mozaice kolorów. Tak prezentowały się gwiazdy na Festiwalu Warszawa Singera Grażyna Torbicka swoim wyborem połączyła letni luz i elegancję, a zarazem wygodę, z kolei Marzena Rogalska postawiła na kolory w geometrycznych wzorach. Uwagę zwróciły też między innymi stylizacje Sławomiry Łozińskiej oraz Agaty Młynarskiej. Zobacz, jak wyglądały gwiazdy podczas Festiwalu Warszawa Singera! 📢 Honorowi Dawcy Krwi moga liczyć na liczne przywileje. To nie tylko czekolady, dwa dni zwolnienia z pracy i wizyty u lekarza bez kolejki Honorowi dawcy krwi mają liczne przywileje, m.in. ulgę na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Sprawdź, kto i jak może z niej skorzystać. Dołącz do naszej akcji, oddaj honorowo krew lub jej składniki i pomóż ratować zdrowie i życie ludzkie, bo "Płynie w nas życie"!

