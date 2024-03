Przegląd prasy Głuchołazy 28.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głuchołazach

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03, w Głuchołazach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dziwny incydent na drodze przed granicą polsko-czeską. Czescy kierowcy zatrzymali Polaka w ciężarówce. Doszło do awantury”?

Prasówka Głuchołazy 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dziwny incydent na drodze przed granicą polsko-czeską. Czescy kierowcy zatrzymali Polaka w ciężarówce. Doszło do awantury Polska ciężarówka została zatrzymana w ramach obywatelskiego ujęcia 2 kilometry przed granicą polsko-czeską w Głuchołazach. Wcześniej ciężarówka uszkodziła pojazd, który próbował zajechać jej drogę.

📢 Tego nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka! Za te rzeczy w święconce ksiądz może ci zwrócić uwagę Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

📢 Moja ciocia zawsze częstuje nas tym przysmakiem w Wielkanoc. Pieczona biała kiełbasa zawijana w boczku to proste i aromatyczne połączenie Biała kiełbasa w Wielkanoc to punkt obowiązkowy w niemal każdym polskim domu. Moja ciocia podaje ją nie tylko do żurku, ale też jako pyszny wielkanocny obiad. Pieczona biała kiełbasa zawijana w boczku z cebulą to danie, które zachwyca smakiem i prostotą. Wypróbuj przepis i zaskocz swoją rodzinę.

Prasówka 28.03 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czarna kampania do samorządów. Do sądu wpłynęło już 14 spraw o ochronę dobrego imienia kandydatów Kampania wyborcza nie przebiera w słowach. W siedmiu gminach Opolszczyzny kandydaci do samorządów poczuli się obrażeni i pozwali do sądu swoich przeciwników. Niektórzy wolą dementować kłamstwa we własnym zakresie.

