Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Głuchołazach. Czy jesteś na bieżąco?

Dwa dni temu (26 czerwca) pisaliśmy o tym, że wojewoda Monika Jurek wystąpiła do rady powiatu nyskiego o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z Pawłem Nakoniecznym, wojewódzkim inspektorem Państwowej Inspekcji Handlowej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Głuchołaz. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Tuż przy granicy polsko-czeskiej powstaje nowa ścieżka pieszo-rowerowa, która poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu z Polski i Czech. Droga połączy dawne przejście graniczne w Konradowie koło Głuchołaz z miastem Zlate Hory.

Są wstępne ustalenia policji w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek (26 czerwca) na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem. W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba, w pięć osób ( w tym trójka dzieci) trafiła do szpitala.