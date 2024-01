Żłobki w Głuchołazach. Gdzie zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025?

Jak wygląda rekrutacja do żłobków w Głuchołazach

Dzieci przyjmuje się do żłobka zazwyczaj już od 6 miesiąca życia. Niektóre placówki nieco obniżają wiek do 4 miesięcy. Jest to uzależnione od regulaminu żłobka, a informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w placówce.

Jeśli chcesz zapisać dziecko, należy wypełnić specjalny wniosek i dostarczyć go do wybranej placówki osobiście bądź za pomocą Internetu na platformie rekrutacyjnej. Terminy, w jakich można zapisać dziecko są różne i zależą od placówki, stąd też warto przeczytać harmonogram rekrutacji wcześniej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym odwiedź stronę internetową wybranego przez siebie żłobka lub zadzwoń. W tym celu przejrzyj nasz katalog firm, w którym znajdziesz dane kontaktowe do żłobków w Głuchołazach.