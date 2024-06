Prasówka 28.06.2024 Głuchołazy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głuchołaz

Prasówka Głuchołazy 28.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Masz w kuchni dojrzałe banany? Zrób z nich ekspresowy chlebek bananowy. Wymieszanie składników zajmuje 5 minut, a reszta to czekanie na upieczenie. Do przyrządzenia chlebka potrzebujesz air fryer, czyli frytkownicę beztłuszczową. W ten sam sposób możesz też go zrobić w tradycyjnym piekarniku. Poznaj przepis na lekki chlebek bananowy.