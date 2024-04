Odbędzie się druga tura wyborów samorządowych w Głuchołazach. Lista lokali wyborczych

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Kultury

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego, sala Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego, sala nr 8

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuchołazach

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska

Świetlica Wiejska w Nowym Lesie

Świetlica Wiejska w Sławniowicach

Świetlica Wiejska w Wilamowicach Nyskich

Prezydent miasta, burmistrz i wójt - zarobki

W 2024 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 zł. Wysokość wynagrodzenia wójta gminy nie może przekroczyć 11,2 – krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że maksymalne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku może wynosić 20.041,50 zł. Minimalnie wójt gminy może otrzymywać miesięcznie 16 033,20 zł. Jest to uzależnione od uchwał radnych gminy i lokalnych realiów.

Wysokość wynagrodzenia prezydenta miasta w 2024r. nie może przekroczyć 11,2 – krotności kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł. Maksymalnie prezydent miasta może więc otrzymywać co miesiąc 20.041,50 zł. Minimalna kwota miesięcznego wynagrodzenia prezydenta miasta może wynosić 16 033,20 zł. Jej wysokość ustalana jest przez radnych poprzez odpowiednie uchwały i dostosowana do lokalnych realiów.

Wysokość wynagrodzenia burmistrza miasta w 2024 r. określona jest w ustawie budżetowej. Maksymalnie jest to 11,2 – krotność kwoty bazowej, wynoszącej 1.789,42 zł, czyli 20.041,50 zł, a minimalnie 16 033,20 zł. Dokładne miesięczne zarobki na tym stanowisku określają w drodze uchwał radni, uwzględniając możliwości finansowe danej gminy.