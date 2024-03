Ścieżki nordic walking do 65 km od Głuchołaz. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 9 - 10 marca

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Głuchołaz? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Głuchołaz na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy szlaki w odległości do 65 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking w pobliżu Głuchołaz

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 65 km od Głuchołaz. Zobacz, czy trasa polecana przez innych odpowiada również Tobie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Głuchołazach. W sobotę 9 marca według prognozy pogody ma być 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 11°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gminny szlak spacerowy nr 4 "Trzy Doliny " Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,25 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 225 m

Suma podejść: 443 m

Suma zejść: 427 m Trasę do marszu z Głuchołaz poleca Januszek_44

Dziś kolejna piesza trasa oznaczona nr 4 i nazwana TRZY DOLINY . Zaczyna się i kończy koło zalewu w Starej Morawie . Ma około 7 km , ale jak poprzednio , trzeba tam jakoś ze Stronia Ś dojść .

Trasa jest łatwiejsza niż poprzednia 3, ale obfitująca ładne widoki . Po drodze możliwość posilenia się , napicia piwa a także pomodlenia. Jak kto lubi .

O tej porze roku cicho tu i spokojnie . Nic tylko spacerować :)

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Głuchołazach

🌲🌤️ Trasa nordic walking: W krainie dzikich zwierząt - Wyspa Bolko Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,71 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 511 m

Suma zejść: 515 m Mar.now poleca trasę uprawiającym nordic walking z Głuchołaz

Wyspa Bolko to centrum sportu i rekreacji Opola. Tu do późnych godzin wieczornych i od bladego świtu można spotkać biegaczy, rowerzystów i amatorów nordic walking, którzy do parku wokół zoo i na nadodrzańskie okolice dojeżdżają z wszystkich dzielnic Opola.

Z roku na rok miasto rozbudowuje infrastrukturę rekreacyjną i upiększa teren, mimo iż prawdopodobieństwo zalania z kolejnym wysokim stanem rzeki jest tu naprawdę wysokie.

Turyści zjeżdżają w te okolice tłumnie do jednej z największych atrakcji miasta czyli opolskiego zoo, w którym nie sposób się nudzić. To świetne miejsce także na spacery pośród ciakwie zaprojektowanych ogrodów w alejkach.

Trasa prowadzi 4 km pętlą wokół ogrodu zoologicznego na obrzeżach – południowo-zachodnim krańcu wyspy Bolko, gdzie dziki żyją sarny, dzikie króliki, lisy, bażanty, a wokół rozpościera się łąka, kwitnąca wiosną makami i rumianami, daleko wzdłuż nurtu Odry. Tu właśnie swoja trasę ma największa biegowa impreza w mieście – Bieg Opolski na 10 km (2 pętle wokół wyspy + ul. Parkowa). Rozpoczynając przebieżkę dogodnym wałem nadrzecznym przy moście od ul. Wrocławskiej, przebiegamy obok starego cmentarza ewangelicko-augsburskiego po lewej stronie Kanału Ulgi Odry w stronę Zdzieszowic i ul. Krapkowickiej przez kolejny most na Spychalskiego, do mostu Kolejowego (trasa prowadzi dołem pod mostem, wzdłuż szpaleru ogródków działkowych, nad którymi wyłaniają się wieże najstarszych opolskich kościołów oraz majestatyczna Wieża Piastowska). Mijamy kolejny most, prowadzący do Wójtowej Wsi na krańcach miasta i skręcamy w lewo razem z trasą, biegnąc nad ścieżką zdrowia – kolejnymi przyrządami usytuowanymi wzdłuż trasy dla miłośników gimnastyki i rozciągania się. Można skorzystać tu m.in. z równoważni, drążków do podciągania się, wiszących kładek i wielu innych przyrządów, atrakcyjnych nawet dla profesjonalistów.

Po przebiegnięciu 3 km od parkingu na końcu drogi asfaltowej za mostem mijamy budynki administracyjne zoo, a za nimi stację obsługi śluz na Odrze i cały czas biegniemy wzdłuż ogrodzenia zoo. Gdybyśmy nie odstępowali ogrodzenia i obiegli ogród zoologiczny przy samym południowym ogrodzeniu możemy z bliska przyjrzeć się sowom, puszczykom, czaplom, a nawet bawołom, zazwyczaj pasącym się w cieniu przy samym ogrodzeniu. Biegnąc dalej wokół wyspy, chcąc „domknąć pętlę” na wale dobiegamy do parkingu zoo i ponownie biegniemy wałem, kierując się na północ w stronę miasta i widocznych z dala wieżowców oraz oświetlenia mostu przy ul. Spychalskiego.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Paprsek na piechotkę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,45 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 305 m

Suma podejść: 337 m

Suma zejść: 343 m Amatorom nordic walking z Głuchołaz trasę poleca Januszek_44

Najkrótsza piesza trasa z Bielic do górskiej chaty Paprsek. Cel wędrówki wielu Polaków, szczególnie w weekendy. Trasa z Bielic nie jest już ratrakowana, ale śniegu ciągle jeszcze sporo, szczególnie w górnych partiach. Szengeny oczywiście okupowane przez biegaczy. W chacie można się ogrzać, coś zjeść i wypić. Zrezygnowano z obsługi kelnerskiej, kilka minut w kolejce i już można się ogrzać gulaszową zupą :)

Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.