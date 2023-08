Przegląd prasy Głuchołazy 4.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głuchołazach

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Zbożowe płatki śniadaniowe zostały wycofane z obrotu - podał Główny Inspektorat Sanitarny. Zawierają toksyczny i rakotwórczy akrylamid. Produkt może zagrażać zdrowiu, dlatego nie należy spożywać płatków z podanej przez GIS partii. Sprawdź, czy nie masz ich w domu.

Wakacje we Włoszech to spełnienie marzeń wielu polskich turystów. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Na szczęście odpowiednio wybrane pamiątki z Włoch mogą sprawić, że nawet po powrocie do Polski możecie dalej czuć się jak w słonecznej Italii. Jakie przedmioty lub smakołyki z Włoch najlepiej zabrać ze sobą do domu? Które pamiątki z Italii są zarówno piękne, jak i praktyczne? Co najlepiej nadaje się na prezenty dla dzieci? Poznajcie 14 propozycji na najlepsze pamiątki z Włoch.