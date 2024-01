Przegląd prasy 4.01.2024 Głuchołazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.

Już wiadomo, że ceny skipassów tej zimy znowu poszły w górę, w dodatku trwa wysoki sezon narciarski. To jednak wcale nie oznacza, że jazda na nartach w styczniu 2024 musi być droga. Wyszukaliśmy dla was 16 najtańszych ośrodków narciarskich z całej Polski, gdzie na karnety zjazdowe wydacie najmniej, nawet niecałe 100 zł za cały dzień zabawy. To świetne miejsca na zimowy weekend i nadchodzące ferie 2024.