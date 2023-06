Przegląd prasy 21.06.2023 Głuchołazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Późna wiosna i wczesne lato to czas na jedzenie młodych ziemniaków. Taki dodatek do obiadu powinien być ugotowany inaczej niż późniejsze warzywa. Warto też pamiętać, że młode ziemniaki pojawiają się dopiero w czerwcu, a wcześniej sprzedawane są wczesne odmiany spoza Polski. Zdradzamy prosty sposób na perfekcyjne ugotowanie młodych ziemniaków.

Jak co roku, tuż przed wakacjami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie zorganizowano Dzień Sportu. Ta doroczna impreza podczas której uczniowie mierzą się w kilku konkurencjach dobrze się bawiąc i promując zdrowy tryb życia.

Jak przetrwać upał w domu bez klimatyzacji? Niestety wielu z nas nie ma na nią pieniędzy albo warunki lokalowe nam na to nie pozwalają. Wystarczy wykorzystać lód, żeby samodzielnie zrobić ekologiczny klimatyzator. Zobacz, jak za pół darmo ochłodzić pomieszczenie podczas upalnego lata. Podpowiadamy, jak wykonać klimatyzator DIY i obniżyć temperaturę w domu. Oto najlepszy pomysł na zrobienie darmowej klimatyzacji w kilka chwil.

Na leśnych jagodach czy grzybach można całkiem dobrze zarobić, a warunkiem jest nie tylko znajomość runa leśnego. Kto musi uzyskać wpis do rejestru, jakie mandat można dostać za jego brak i czy konieczne jest uzyskanie atestu? Sanepid podaje wytyczne u progu szczytu sezonu na leśne zbiory.

Zwiedzanie pięknego i pełnego tajemnic zamku to sprawdzony sposób na pełen wrażeń weekend, który długo będzie wspominać. W Polsce nie brakuje zamków, ale czemu ograniczać się tylko do naszego kraju? Nie trzeba jechać daleko - w Czechach możecie zwiedzić wyjątkowo piękne historyczne twierdze, romantyczne zamki i urocze chateaux. Jest ich tak wiele, że aż trudno się zdecydować, które najbardziej warto zobaczyć. Dlatego wybraliśmy dla was 11 zamków w Czechach, które naszym zdaniem są najbardziej warte uwagi. Poznajcie najpiękniejsze, najciekawsze i najbardziej wyjątkowe czeskie zamki.