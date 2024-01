Przegląd prasy 21.01.2024 Głuchołazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Sobota to drugi dzień rozgrywania w Zakopanem Pucharu Świata w skokach narciarskich, a pierwszy z konkursem. Na zawodach drużynowych należało się spodziewać więcej kibiców niż dzień wcześniej podczas kwalifikacji. Tak też było. Zobaczcie, co się działo ulicach miasta przed skokami.

Jezioro Nyskie prezentuje się niesamowicie o każdej porze roku. Szczególnie piękne jest zimą, gdy plaża i okolica są pokryte śniegiem, a tafla jeziora jest skuta lodem. Może to dlatego, że zimowa sceneria ostatnio trudna do zaobserwowania.

Oszustwa na wypadek, „na wnuczka”, „na pracownika” banku to jedne z najbardziej perfidnych i podstępnych form oszustw ponieważ wykorzystują dobroć i zaufanie starszych osób. I choć wydawałoby się, że na temat tego okrutnego procederu powiedziano już wszystko to regularnie policja donosi o nowych przypadkach to typu wyłudzeniach.