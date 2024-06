Przegląd prasy 2.06.2024 Głuchołazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

W sobotę 1 czerwca Marek Biliński odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Wybitny muzyk, uznawany za jednego z pionierów polskiej muzyki elektronicznej, dołączył tym samym do grona najbardziej zasłużonych artystów na polskiej scenie muzycznej.

Prasówka 2.06 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.