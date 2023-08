Przegląd prasy 17.08.2023 Głuchołazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głuchołaz

Podróże pociągiem stają się coraz bardziej atrakcyjne, a Portugalia wkracza do gry z nowym biletowym hitem. Od 1 sierpnia Portugalczycy i turyści mogą cieszyć się nieograniczoną ilością podróży kolejowych za jedyne 49 euro miesięcznie. To ciekawa inicjatywa, która wpisuje się w trend nowych ofert kolejowych, podobnych do tych już znanych z Niemiec czy Hiszpanii.

Prasówka 17.08 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia

Piwonie bylinowe są długowieczne i nie trzeba ich przesadzać co roku. Ale co kilka lat warto to zrobić, tym bardziej, że przy okazji można rozmnożyć peonie. Jednak ważny jest termin, który jest dość nietypowy. Podpowiadamy, kiedy przesadzić piwonie i jak przy okazji uzyskać nowe rośliny. Sprawdź, jak to zrobić, by przetrwały zabieg w dobrej kondycji, na co zwrócić uwagę i jak głęboko je posadzić.