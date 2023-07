Przedszkola w Głuchołazach. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Placówki niepubliczne w Głuchołazach funkcjonują zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do danego przedszkola wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w sposób tradycyjny, a więc przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Głuchołazach uzyskasz na ich stronach oraz na stronach urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Głuchołazach to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważna w sferze rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.