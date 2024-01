Prasówka z Głuchołaz 30.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Komu z nas nie zdarzyło się tego robić? Gumka do włosów na nadgarstku jest zawsze w pogotowiu, by zebrać niesforne kosmyki, a nierzadko staje się też… bransoletką. Czy noszenie gumki do włosów na nadgarstku jest zdrowe? Zobacz, jakie niebezpieczeństwa ci grożą, jeżeli często zostawiasz gumkę na ręce.