Prasówka Głuchołazy 2.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głuchołazach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Głuchołazy 2.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opolscy instruktorzy ZHR pełnili służbę na rzecz kombatantów. W rocznicę Powstania Warszawskiego otrzymali medale "Pro Patria" 1 sierpnia w Warszawie grupa druhen i druhów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została wyróżniona przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył harcerzom medale „Pro Patria”. W gronie uhonorowanych jest mocna reprezentacja opolskich instruktorów.

📢 Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Głuchołazach. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Głuchołaz najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Jak wyglądasz jako lalka Barbie? Sprawdź w prosty sposób dzięki sztucznej inteligencj - za darmo”?

📢 Włóż zatyczki do uszu i tańcz na świeżym powietrzu! Poznaj 5 prostych sposobów na demencję Demencja to nie tylko zapominanie, gdzie leżą klucze. To poważne i uciążliwe schorzenie, które doskwiera też bliskim chorych. Choć nie ma leku na demencję, to pewne zmiany w stylu życia mogą pomóc zapobiec rozwojowi choroby i korzystnie wpłynąć na mózg. Poznaj 5 sposobów na demencję, które możesz wprowadzić do swojej codziennej rutyny już dzisiaj.

Prasówka 2.08 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głuchołazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czarcia miotła może pojawić się na drzewie w twoim ogrodzie. Co zrobić i czym to w ogóle jest? Czarcia miotła to coś, co kojarzy się wyłącznie z baśniami, jednak istnieje naprawdę, a w dodatku może pojawić się w ogrodzie. Czarcie miotły można też spotkać w parkach i lasach. Wyjaśniamy, co to jest czarcia miotła, skąd się bierze i czy trzeba jej się obawiać.

📢 Szlak Orlich Gniazd: najlepsze atrakcje, najpiękniejsze zamki. Praktyczne informacje dla turystów: długość trasy, mapa, noclegi Szlak Orlich Gniazd zachwyca turystów od pokoleń. Niesamowite formacje skalne i spektakularne zamki to nie jego jedyne atrakcje. Gdzie na trasie można zobaczyć wielkie machiny oblężnicze i rytualne maski z Afryki, albo źródło jednej z głównych polskich rzek? Zapraszamy do przewodnika po Szlaku Orlich Gniazd, z którego dowiecie się, ile czasu zajmuje pokonanie trasy, które odcinki najlepiej wybrać na weekend, które miejsca najbardziej warto odwiedzić. Czy Szlak Orlich Gniazd jest trudny albo czy nadaje się dla dzieci? Przekonajcie się! 📢 Wypadek na nielegalnym rajdzie ulicznym. Czy poszkodowani dostaną pieniądze z OC? Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni wszystkich poszkodowanych przez sprawcę wypadku drogowego – także jego pasażerów.

Czy polisa OC zapewnia wypłatę odszkodowań również wtedy, gdy sprawca doprowadził do wypadku w trakcie nielegalnego rajdu ulicznego?

📢 9 najlepszych pamiątek z Albanii. Przedmioty, które warto kupić podczas wakacji i obdarować nimi bliskich Albania to zlokalizowany na Półwyspie Bałkańskim kraj, który wciąż zyskuje popularność wśród turystów. Tamtejsze kurorty mieszczące się nad lazurowym morzem są wyśmienitym miejscem na letni wypoczynek, co potwierdzają opinie zadowolonych wczasowiczów. Oto 9 najlepszych pamiątek z Albanii – te przedmioty warto kupić podczas wakacji i obdarować nimi bliskich. 📢 Najlepsza cukinia faszerowana o smaku gyros. Tak dobra, że będziesz jeść ją na okrągło. Poznaj oryginalny przepis na sycący obiad Cukinia faszerowana to pyszne danie, które idealnie sprawdzi się na letni obiad. Proponuję przepis na cukinię gyros, nadziewaną wyrazistym farszem z kurczakiem i warzywami. Smakuje wyśmienicie, kusząco pachnie przyprawami i zaspokaja nawet największy głód. Danie nie wymaga wiele pracy i nie jest trudne. Przekonaj się i wypróbuj przepis na cukinię faszerowaną o smaku gyros.

📢 Grzejnik jako dekoracja w twoim domu? Wybierz taki, którego nie trzeba będzie ukrywać za zasłoną Nie trzeba go ukrywać za zasłoną lub szukać pomysłów na zabudowanie. Grzejnik dekoracyjny, bo o nim mowa, to współczesne dzieło sztuki, które poza funkcją grzewczą, może pełnić także rolę dekoracyjną. Sprawdzą się one w każdym wnętrzu, a przy tym są wydajne i energooszczędne. Zobacz, jak grzejnik dekoracyjny może całkowicie odmienić wygląd twojego mieszkania! 📢 W Kędzierzynie-Koźlu powstaną mieszkania dla seniorów. Tak będą wyglądały Lokale mieszkalne dla osób starszych powstaną w gmachu byłej podstawówki w Kędzierzynie-Koźlu. Udało się na to pozyskać pieniądze z tzw. funduszy norweskich.

