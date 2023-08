Prasówka Głuchołazy 10.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głuchołazach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 10.08 Głuchołazy: pozostałe wydarzenia

U pacjenta, który zgłosił się do szpitala z objawami przeziębienia takimi jak chrypa, zmęczenie i kaszel wykryto infekcję grzybem atakującym rośliny. To pierwszy taki przypadek na świecie, w którym chrząstkoskórnik purpurowy zaatakował człowieka. Jednak pojawia się coraz więcej grzybów, które wywołują nowe choroby u ludzi. Scenariusz serialu „The Last of Us” staje się bardziej realny niż się mogło wydawać.