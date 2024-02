Prasówka Głuchołazy 10.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Głuchołazach nie minęło Cię nic ważnego

Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

Grażyna Szapołowska należy do grona cenionych polskich aktorek. 70-latka bardzo często pokazuje się publicznie i bierze udział w wydarzeniach show-biznesowych. Na jednym z takich eventów artystka przyćmiła swoje młodsze koleżanki, a to za sprawą jej stylizacji.

Można zaryzykować stwierdzenie, że Sanktuarium w Krośnie jest jednym z najbardziej unikalnych miejsc na Warmii, a i w Polsce nie znajdzie wielu konkurentów. Wieś leży parę kilometrów od Ornety, dojeżdżamy boczną drogą i nagle roztacza się przed nami widok niezwykły i zaskakujący. Drugiej tak wyeksponowanej perełki architektury, próżno szukać. W nieodległym Chwalęcinie znajdziemy podobną budowlę, ale tamtej brak perspektywy. Widoku na krośnieńską świątynię nic nie zakłóca, to ona dominuje krajobraz.

Rollery to piankowe wałki i piłki stosowane do automasażu i ćwiczeń. Przynoszą ulgę przy bólach mięśniowych i powięziowych, pomagają zwalczać obrzęki i cellulit, a także zapewniają dawkę wysiłku. Jak i do czego używać rollerów we właściwy sposób, tłumaczy fizjoterapeutka i specjalistka od rehabilitacji kręgosłupa.