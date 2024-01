Prasówka 20.01.2024 Głuchołazy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głuchołaz

Prasówka Głuchołazy 20.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Oszustwa na wypadek, „na wnuczka”, „na pracownika” banku to jedne z najbardziej perfidnych i podstępnych form oszustw ponieważ wykorzystują dobroć i zaufanie starszych osób. I choć wydawałoby się, że na temat tego okrutnego procederu powiedziano już wszystko to regularnie policja donosi o nowych przypadkach to typu wyłudzeniach.