Prasówka 11.09.2023 Głuchołazy. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głuchołaz

Studio filmowe Warner Bros. pod Londynem to dla wielbicieli Harry`ego Pottera jak wejście do świata marzeń. To właśnie tam nakręcono mnóstwo scen do serii filmów o młodym czarodzieju. Podpowiadamy, jak samemu zorganizować tam wyjazd, z jakimi wiąże się on kosztami i czy jest on naprawdę warty swojej ceny.



### 📢 Tragiczny wypadek na drodze leśnej między Kielczą i Żędowicami. Nie żyje 18-letnia dziewczyna

18-latka jechała sama osobową mazdą. Straciła panowanie nad kierownicą, dachowała i uderzyła w drzewo. Mimo prób reanimacji nie udało się jej uratować.



